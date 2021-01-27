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ЕС увеличивает на 60% годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам
27.01.2021 12:18
Европейский союзувеличивает на 60% годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Еврокомиссии.
«Мы наблюдаем рост мировых гуманитарных потребностей на фоне пандемии. ЕС является крупнейшим мировым донором гуманитарной помощи и намерен в 2021 году увеличить свой бюджет на эти нужды на 60%, доведя его до 1,4 млрд евро», — сказано в заявлении.
На помощь странам Африки будет направлено 505 млн евро, странам Ближнего Востока и Турции — 358 млн евро. Для помощи Украины, странам Западных Балкан и странам Кавказа выделено 28 млн евро.
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