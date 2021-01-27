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Открылась внеочередная сессия парламента


27.01.2021   13:49


В парламенте Грузии открылась внеочередная сессия, на которой присутствуют 82 депутата. По распоряжению президента, внеочередная сессия состоится27-28 января.

В рамках внеочередной сессии депутаты рассмотрят законодательные изменения, связанные с ввозом вакцины против Covid 19. Они также обсудят планируемые изменения в регламенте парламента, которые касаются оппозиционных депутатов.

Внеочередная сессия парламента открылась государственным гимном.

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