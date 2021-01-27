

Каладзе - У нас много программ, которыми мы можем помочь тем семьям, которые действительно нуждаются

27.01.2021 13:50





У нас много программ, которыми мы можем помочь тем семьям, которые действительно нуждаются, а не тем, у кого 4 жилых квартиры и 4 автомобиля, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы, где говорил об узаконивании жилых площадей.



По словам мэра столицы, муниципалитет поможет тем семьям, которые действительно нуждаются в поддержке. Как поясняет Каха Каладзе, узаконивание жилых площадей не означает «захватить землю, а потом выразить претензию, что она является собственностью».



«Вы знаете, что тема узаконивания была моим предвыборным обещанием. В городе есть люди и семьи, которые десятилетиями живут на конкретных жилплощадях и не могли их узаконить из-за определенных проблем. Мы приступили к реализации этой программы и уже дали возможность для более чем 1400 семей передать им в собственность жилые площади за один лари.



Это не означает, что завтра я возьму, захвачу землю, а затем выскажу претензию, что это моя собственность, и я должен построить здесь жилплощадь. Несмотря на то, что у меня может быть 4 квартиры, 4 автомобиля и так далее, это категорически неприемлемо. Муниципалитет этого не допустит. У нас есть много других программ, которыми мы можем помочь тем семьям, которые действительно в нужде, а не тем, у кого есть 4 квартиры и 4 машины, дай Бог всем по 1000 квартир и машин, но этими программами воспользуются те, кто действительно нуждается в нашей поддержке, действительно испытывает трудности и им требуется поддержка муниципалитета.



Мы, конечно, продолжим работу над проектом узаконивания, я хотел бы обратиться ко всем семьям, у которых есть аналогичная проблема, обратиться в местные, районные управы, и у вас будет полная информация о том, какие документы необходимы для узаконивания конкретных площадей.



Сегодня у нас есть возможность узаконить жилье 66 семей , передать его за символическую цену в 1 лари в Исанском районе», - заявил Каладзе.



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