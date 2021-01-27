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Мэрия Тбилиси дополнительно закупит 180 единиц автобусов
27.01.2021 14:46
Замена желтых автобусов будет завершена введением уже закупленных в столице 100 единиц 12-метровых автобусов. Мэрия Тбилиси закупит еще 180 единиц 8-метровых автобусов. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По его словам, в ближайшее время будет проведено исследование цен, после чего будет объявлен тендер.
По его словам, сейчас осуществляется программа по замене маршрутных такси с целью приведения общественного транспорта в соответствие друг с другом.
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