

Абашидзе: Тбилиси не обсуждал с Москвой вопрос восстановления экономики Карабаха

27.01.2021 15:03

"СОВА"



Грузия, безусловно, заинтересована в восстановлении экономики Нагорного Карабаха, но этот вопрос с российской стороной не обсуждался. Так спецпредставитель премьера Грузии по связям с Москвой Зураб Абашидзе прокомментировал СОВЕ заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о заинтересованности Ирана, Турции и Грузии в восстановлении экономики Нагорного Карабаха.



Как сообщил СОВЕ грузинский дипломат, трудно сказать, что конкретно имел в виду глава МИД России.



«Чем быстрее восстановится мир, тем скорее будут решены все проблемы в отношениях между нашими соседями и друзьями – Азербайджаном и Арменией. Безусловно, в наших интересах, чтобы там быстрее наступил период восстановления экономики и благосостояния. Но повторяю, что конкретно имел в виду господин Лавров – мне сказать трудно. Этот вопрос нигде не обсуждался в рамках форматов и переговоров с российской стороной», – отметил Абашидзе СОВЕ.



Согласно МИД Грузии, визит Зарифа в Тбилиси состоится 27-28 января. Глава МИД Ирана встретится с президентом, премьер-министром и представителями Министерства иностранных дел.



Напомним, 26 января глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву в рамках турне, посвященному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха.





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