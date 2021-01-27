

Замглавы МИД Грузии встретился с сопредседателем Женевских международных переговоров

27.01.2021 15:10





Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседателем Женевских международных переговоров Тойво Клааром. Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, стороны дали оценку 51-му раунду Женевских международных переговоров, состоявшемуся в декабре 2020 года, и подробно обсудили сложную ситуацию с точки зрения безопасности, гуманитарных прав и прав человека на оккупированных территориях Грузии.



Заместитель министра иностранных дел проинформировал спецпредставителя о недавних провокациях России. Внимание было уделено фактам незаконного задержания граждан Грузии, возведения колючей проволоки и других искусственных заграждений на линии оккупации, ограничении свободного передвижения и воспрепятствования медицинской эвакуации, что унесло жизни многих жителей Ахалгорского района, а также этнической дискриминации грузин. Заместитель министра подчеркнул необходимость немедленного освобождения граждан Грузии, задержанных российскими оккупационными силами, а также исполнения правосудия по делам об убийстве Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили. Особое внимание было уделено процессам аннексии, активизированным Российской Федерацией.



По информации МИД Грузии, на встрече особо остро был поставлен вопрос необходимость восстановления Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Гали без каких-либо предварительных условий и поддержания упомянутых механизмов в Эргнети, на регулярной основе в соответствии с основополагающими принципами.



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