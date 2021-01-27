

Часть депутатов парламента Грузии не будет голосовать за прекращение полномочий коллег-оппозиционнеров

27.01.2021 16:18





Представители правящей «Грузинской мечты» не дают однозначного ответа, будут ли голосовать за досрочное прекращение полномочий оппозиционных депутатов, отказавшихся входить в парламент. По словам парламентариев от партии власти, в парламентском большинстве мнения по данному поводу разнятся. Уже известно, что против прекращения полномочий будет голосовать партия «Европейские социалисты».



Парламент должен голосовать «за» или «против» прекращения 2 февраля, на пленарном заседании. Сегодня 27 января комитет процессуальных вопросов и правил обсудит вопрос прекращения полномочий Левана Хабеишвили и Шалвы Нателашвили. Заявления об отставке остальных 49 оппозиционеров обсудят на завтрашнем заседании.



«Мы примем решение, которое нужно нашей стране и парламентской жизни. Оно будет принято второго февраля. До этого дня личные мнения и сантименты не нужны. Моя позиция на голосовании будет совпадать с общим решением фракции», — заявил председатель комитета процессуальных вопросов и правил Иракли Кадагишвили.



Заместитель председателя парламента Давид Сергеенко в свою очередь рассказал, что на данном этапе не планирует поддерживать прекращение полномочий. По его словам, для начала нужно приложить все усилия для вхождения оставшихся депутатов в парламент.



Председатель комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе выразил мнение, что прекращение полномочий возымеет влияние на переговоры с оппозицией и считает, что нельзя преждевременно говорить о том, какое решение будет принято.



Партия «Европейские социалисты», образованная четырьмя представителями пропорционального списка «Альянса патриотов» Грузии выступают за перенос обсуждения данного вопроса и заявляют, что будут голосовать против.



Напомним, что 31 октября прошлого года в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным итогам, правящая «Грузинская мечта» смогла собрать нужное число депутатов для того, чтобы в одиночку сформировать правительство.



Оппозиция считает выборы фальсифицированными и объявляет нынешнему парламенту бойкот. Оппозиционеры требуют освободить лиц, являющихся по их мнению политзаключенными, провести досрочные выборы и поменять избирательную администрацию.



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