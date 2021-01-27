

Грузия не будет участвовать в «шестисторонней платформе»

27.01.2021 17:21





«Грузия не будет участвовать в мирной платформе, в которой представлена страна, которая держит под оккупацией ее территории».



Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, комментируя заявление министра иностранных дел России.



Замминистра отметил, что региональная платформа мира в первую очередь должна способствовать диалогу и сотрудничеству между Азербайджаном, Грузией и Арменией:



«Мы придаем большое значение миру и стабильности в регионе. Это является важнейшим условием для стабильного развития Южного Кавказа. Соответственно, Грузия поддерживает шаги, направленные на обеспечение безопасности и процветание нашего региона. В этом плане очень важно создание мирных платформ. Эти платформы, прежде всего, должны быть созданы в рамках диалога и сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа Грузией, Азербайджаном и Арменией. Это главнейшее условие для развития важных региональных проектов и сотрудничества. Как вам известно, Грузия выступила с этим предложением в период возобновления вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Что касается обнародованной вчера широкой региональной мирной платформы, то Грузия не будет участвовать в мирной платформе, в которой представлена страна, которая держит под оккупацией ее территории. Наша позиция заключается в том, что любая платформа сотрудничества должна основываться на взаимном уважении, суверенитете и территориальной целостности стран-участниц. Поэтому мы верим, что такая инициатива не будет успешной до тех пор, пока не будут предприняты шаги для снятия оккупации».



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