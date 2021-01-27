

Саакашвили достал вакцину для Грузии

27.01.2021 19:11





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призывает власти обратиться за вакциной к Мальте. По словам Саакашвили, страна готова поделиться препаратом с менее имущими государствами.



«Я делаю правительству Грузии конкретное предложение, надеюсь, они прислушаются. Есть такой член Евросоюза — остров Мальта, ЕС раздал вакцины странам- членам, и Мальта получила на миллион доз больше, чем ей было необходимо.



Теперь мальтийское правительство решило раздать эту вакцину более бедным странам, в категорию которых, к сожалению, но в данном случае к счастью, входит Грузия. Невозможно, чтобы этой информации у вас не было, как она есть у меня, я знаком с тамошними членами правительства. Но в том числе [информация] доступна в открытых источниках, почему вы не обращаетесь к мальтийским властям и почему не просите, чтобы хотя бы часть этих вакцин безвозмездно была передана Грузии?! Почему вы не шевелитесь?», — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arkhi.



По его словам, таким поступкам властей есть объяснение – растрата 10-ти миллиардов лари (более 3 млрд. долларов), выделенных на борьбу с пандемией коронавируса и вскоре он обнародует материалы о том, кто и каким образом к этому причастен.



Как сообщают в Минздраве, первую партию вакцины от коронавируса Грузия получит уже в конце февраля-начале марта. 21 января правительство утвердило национальный план вакцинации от коронавируса, согласно которому к концу 2021-го должны быть привиты 60% населения.,



Этапы вакцинации и целевые группы населения:

Работники сферы здравоохранения: общее количество – 71 415, охват вакцинации в пределах группы – 65%;

Бенефициары и персонал учреждений длительного ухода: общее количество – 2 600, охват – 60%;

Население старше 75 лет: общая численность – 226 800, охват – 60%;

Население в возрасте 64-74 лет: общее количество – 329 183, охват – 60%;

Поставщики базовых услуг: общее количество – 180 373, охват – 60%;

Население в возрасте 55-64 лет: общее количество – 478 400, охват – 60%;

Лица в возрасте 18-54 года с хроническими заболеваниями: общее количество – 89 400, охват – 60%;

Другие группы населения: общее количество – 1 434 567, охват – 60%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





