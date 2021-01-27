

Грузия к концу месяца примет график вакцинации от коронавируса

27.01.2021 20:03





К концу месяца в Грузии примут график вакцинации и всем будет известно о последовательности получения вакцины, заявил сегодня в парламенте глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе.



На внеочередном заседании парламента депутаты в первом чтении рассматривают два проекта, инициированного «Грузинской мечтой». Один из них касается изменений, которые должны быть внесены в закон «Об общественном здравоохранении» и предусматривают ввоз вакцины от коронавируса в кратчайшие сроки. Согласно требованиям стран-производителей вакцины, внесенные изменения обязуют Грузию брать на себя ответственность в случае возможного ущерба или осложнений во время процесса вакцинации. К закону добавляется специальная статья.



По словам Хундадзе, процесс вакцинации будет идти строго по плану. Вакцина будет ввезена в стране с помощью платформы COVAX при Всемирной Организации Здравоохранения.



Хундадзе также отметил, что в стране наблюдается позитивная динамика в эпидситуации, что является результатом установленных в конце осени ограничений. Он также не исключил, что если ограничения будут полностью отменены, к ним придется прибегнуть вновь.



На данный момент показатель инфицирования коронавирусом в Грузии составляет 5.8%.



«Ограничения были единственным рычагом, которым мы остановили максимальное распространение. Я понимаю граждан, бизнес-сектор, на которые ограничения имели негативное влияние», — отметил Хундадзе.



Бывший глава Минздрава Грузии, заместитель председателя парламенте Давид Сергеенко призвал коллег поддержать законопроект о внесении изменении в закон «Об общественном здравоохранении». По его мнению, таким образом, каждый депутат будет содействовать тому, чтобы в стране как можно скорее началась вакцинация, которая на этом этапе считается самым эффективным средством борьбы с пандемией.



Сергеенко также считает важным начать информационную кампания для информирования населения о важности вакцинации.



Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%.



В феврале Грузия рассчитывает получить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, предположительно, это должна быть вакцина Pfizer (американо-немецкого производства).



Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. Для этого страна планирует потратить около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).



Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода, потом граждане старше 75 лет, граждане в возрасте 65-74 лет, также граждане в возрасте 55-64 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.



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