

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки к закону «Об общественном здоровье»

27.01.2021 20:09





Парламент Грузии принял в первом чтении поправки к закону «Об общественном здоровье», таким образом, в закон о вакцинации против COVID-19 будет добавлена специальная статья.



За поправки проголосовал 81 депутат при кворуме в 76 голосов. Регистрацию прошли 82 парламентария.



Спикер парламента Арчила Талаквадзе сообщил, что завтра поправки будут рассмотрены во втором и третьем чтении в ускоренном порядке.



Согласно вносимым поправкам, при развитии последующих/побочных эффектов или осложнений после вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, государство предоставляет бесплатные медицинские услуги и реабилитацию кроме тех случаев, когда последующие/побочные эффекты вызваны ошибкой медицинского персонала, медучреждения или производителем продукции. Здесь же отмечено, что препарат должен получить разрешение и пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.



Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX при ВОЗ. Страна заказала вакцину для 20% населения страны, это 700 тысяч человек, и уже заплатила аванс – четыре миллиона из 17 миллионов долларов.



Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Этой вакциной будут прививать медицинских работников.



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