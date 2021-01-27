

Страны ООН обратились к Грузии с рекомендациями для улучшения положения в области прав человека

27.01.2021 20:14





Рабочая группа Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека в третий раз рассмотрела ситуацию с правами человека в Грузии. Среди вопросов, затронутых в документе: независимость судебной власти и обеспечение права на справедливое судебное разбирательство, меры по защите и соблюдению прав этнических и религиозных меньшинств, уважение свободы религии или убеждений, защита прав женщин и ребенка, защита прав внутренне перемещенных лиц, трудовые права и права ЛГБТ.



Как сказано в сообщении Центра образования и мониторинга прав человека (EMC), особое внимание на заседании было уделено судебной системе Грузии и проблемам в этой сфере.



«Шаги, предпринятые Грузией в направлении судебной реформы, были положительно оценены государствами. Впрочем, количество рекомендаций указывает на то, что для международного сообщества эта тема остается проблемной. Государства-члены призывают Грузию сконцентрироваться на обеспечении независимости и прозрачности судебной системы. В соответствии с рекомендацией Великобритании, страна должна прислушаться к рекомендациям ОБСЕ / БДИПЧ.



В своем выступлении делегат из США говорил о положении вещей в судебной системе и выделил проблемы, в том числе клановое управление, говорил о необходимости реформ с точки зрения карьерного повышения судей исходя из их заслуг и призвал государство учесть рекомендации», — говорится в сообщении Центра образования и мониторинга прав человека. Эта организация является одной из тех грузинских организаций, которые участвуют в кампании Универсального периодического обзора.



Помимо вышеперечисленных стран, с рекомендациями по судебной системе Грузии высказались Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Королевство Бельгия, Латвийская Республика, Австрийская Республика и другие страны.



«Представители государств положительно оценили прогресс, достигнутый Грузией в борьбе с насилием в отношении женщин и дискриминацией, и дали Грузии дополнительные рекомендации в этих областях. Следует отметить, что представитель Дании посоветовал Грузии привести определение сексуального насилия в соответствие со Стамбульской конвенцией. Представитель парламента Грузии отметил, что этот вопрос будет рассмотрен парламентом на весенней сессии.



Другие важные рекомендации включали сексуальную эксплуатацию детей, в том числе проституцию, детские принудительные браки, а также предоставление адекватной защиты и помощи жертвам.



По данным организации, общие рекомендации также включали преодоление гомофобной стигмы в обществе (Бразилия, Чили, Аргентина), эффективная борьба с преступлениями на почве ненависти, а также предотвращение и надлежащее расследование (Франция, Бельгия, Дания, Ирландия, Кипр, Турция, Кения, Мексика), а также проблема языка вражды (Германия, Португалия, Бразилия, Аргентина) и защиты или укрепления прав представителей ЛГБТ, а также повышения осведомленности в обществе в вопросах гендерной идентичности (Великобритания, Уругвай, Австралия, Бразилия, Дания, Финляндия).



По данным EMC, в ходе обсуждения Грузия получила более конкретные рекомендации, в том числе от Испании, относительно отмены запроса на операцию по смене пола и изменения пола в идентификационных документах. От Швеции прозвучали рекомендации к поправкам УК Грузии, в частности к «Закону о предотвращении насилия в отношении женщин и / или насилия в семье».



Рекомендации также касались выявления, предотвращения и надлежащего расследования угроз, и проявления ненависти, крайне правых радикальных групп, включая обеспечение свободы собраний и выражения мнений членов ЛГБТ сообщества (Королевство Нидерландов, Венесуэла, Сальвадор).



Особое внимание было уделено ратификации Дополнительного протокола к Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. «Были даны рекомендации относительно доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями», — говорится в заявлении.



Рекомендации также касались права на сексуальное и репродуктивное здоровье, в частности всеобщего доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, всестороннего школьного образования по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в соответствии с международными стандартами ЮНЕСКО и снижения смертности. Рекомендации в этой области поступили от Испании, Шри-Ланки, Уругвая, Эфиопии, Франции, Исландии, Мексики, Люксембурга и Панамы.



По данным EMC, некоторые из вопросов, поднятых в процессе отчетности в отношении защиты социальных и экономических прав, разделялись государствами-членами ООН и отражены в сделанных ими рекомендациях.



В частности, делегаты указали Грузии на необходимость ратификации важных международных документов, в том числе:



Дополнительный протокол к Пакту об экономических, социальных и культурных правах (Сальвадор, Гондурас, Люксембург, Венесуэла).



Международный пакт о правах трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бангладеш, Сальвадор, Гондурас).



Рекомендации по трудовым правам, согласно информации EMC, касаются таких фундаментальных вопросов, как повышение стандартов безопасности труда (Шри-Ланка), сбалансированная оплата труда (Бразилия) и обеспечение справедливых условий труда (Норвегия).



В организации отмечают, что продление мандата Инспекции труда грузинской делегацией было названо одним из достижений с 1 января 2021 года, хотя о необходимости оснащения Инспекции труда человеческими и материальными ресурсами не говорилось ничего.



В отличие от предыдущего цикла УПО, рекомендации государств в ходе текущих обсуждений включали вопросы, по обеспечению адекватного жилья для бездомных (Венесуэла), также правительству Грузии было рекомендовано разработать нормативно-правовую базу жилищного строительства для обеспечения жильем как для бездомных, так и для внутренне перемещенных лиц.(Парагвай).



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