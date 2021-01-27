

Сургуладзе: Мальтийская сторона находится на связи с посольством по вопросу о вакцинах

27.01.2021 21:27





По словам посла Грузии в Республике Мальта Коте Сургуладзе, соответствующие мальтийские ведомства находятся на связи с посольством Грузии по вопросу о вакцинах, а информация, распространяемая по данному вопросу из других источников, не вызывает доверия.



«По поручению правительства, грузинские дипломатические представительства за рубежом интенсивно работают над получением вакцины от COVID-19, грузинское посольство также находится в ежедневном контакте со всеми соответствующими международными организациями для того, чтобы вакцина своевременно стала доступной для наших граждан.



В том числе, что касается вакцин COVID-19, посольство Грузии с декабря 2020 года ведет консультации с соответствующими ведомствами Мальты по вопросу получения соответствующих доз вакцины для Грузии.



Примечательно, что в декабре вакцины еще не были доступны для Мальты. Посольство, очевидно, и сегодня продолжает консультации с мальтийской стороной. С самого начала в переговорах участвовал почетный консул Грузии на Мальте, который пытается по своим каналам получить необходимое количество вакцин от мальтийской стороны.



Мальтийская сторона находится в коммуникации с посольством Грузии по вопросу поставок вакцин в Грузию, поэтому о решении в первую очередь станет известно посольству и правительству Грузии. Соответственно, разного рода информация, распространяемая по этому вопросу из различных источников, представляет спекуляцию», - заявил Котэ Сургуладзе.



Для справки, третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что страна-член ЕС - Мальта, собирается передать вакцину от коронавируса бедным странам.



По его словам, правительство Грузии должно как можно скорее воспользоваться данной возможностью и обратиться к властям Мальты.



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