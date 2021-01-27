

Энзел Мкоян: «Самоубийство невестки – результат давлений на нашу семью»



JNews 27.01.2021 21:49



Бывший депутат Парламента Грузии от «Грузинской мечты» Энзел Мкоян считает, что в том, что жена его брата сегодня совершила самоубийство, бросившись с моста в Ахалкалаки, виноваты те люди, которые оказывают постоянное давление на его семью.



По его словам, до самоубийства довели его невесту несколько происшествий.



«В 2019 году сын Петросяна ударил моего брата Мартуна, её мужа, он получил сотрясение, потом 26 марта 2020 года, после инцидента с выстрелами, посадили её сына. Не давали поговорить с сыном. Каждый день она приходила ко мне, плакала, говорила: «дайте услышать голос сына». Потом покушение на моего брата, когда взорвали автомобиль. А в последнее время тоже, что только на нас не повалили. Проверяют фирмы, заплаченный налог заставляют опять платить. Закрыли ГЭС. Хотят уничтожить нашу семью», – говорит он.



По словам бывшего депутата, всё это вместе подействовало на жену его брата. И в последние дни источником стресса стало закрытие ГЭС.



«Конечно же, это был стресс для неё, дома же постоянно говорили об этом. Мой брат недавно мне сказал, давайте всё продадим, уедем отсюда. Она очень тяжело перенесла также покушение на мужа. А дело Армена (ред. – сын погибшей обвиняется в незаконном применении оружия) пока не было закрыто. Я спрашиваю, почему ребёнка посадили, мне говорят, для баланса», – говорит Мкоян.



Сегодня, 27-го января, утром, около 10:00 в Ахалкалаки с пешеходного моста, соединяющего бывший 1-й военный городок с городом, бросилась 50-летняя женщина, жена брата Энзела Мкояна.



Самоубийство в Ахалкалаки: женщина бросилась с моста



Случай с выстрелами, о котором говорит Энзел Мкоян, произошёл 26 марта 2020 года. В тот день, после полудня, около 15:30 у дома депутата парламента Энзела Мкояна прозвучали выстрелы. В результате никто не пострадал. Как выяснилось, стреляли бывший депутат парламента от «Национального движения» Самвел Петросян и тогда ещё депутат парламента от «Грузинской мечты» Энзел Мкоян. В результате инцидента было выдвинуто обвинение в хулиганстве с применением оружия Самвелу Петросяну и сыну брата Мкояна – Армену Мкояну. Оба подсудимые освобождены под залог, но судебное разбирательство по этому делу пока не завешено, и решение не принято.



Самвел Петросян и Армен Мкоян освобождены под залог.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





