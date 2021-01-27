

Парламентский комитет по процедурным вопросам поддерживает прекращение депутатских полномочий Шалве Нателашвили и Левану Хабеишвили

27.01.2021 22:45





Парламентский комитет по процедурным вопросам поддержал прекращение депутатских полномочий Шалве Нателашвили из Лейбористской партии и Левану Хабеишвили из Национального движения.



Данный вопрос обсудили сегодня на заседании комитета. Вопрос поддержали шесть членов правящей команды.



Как сообщил журналистам председатель комитета Ираклий Кадагишвили, комитет подтвердил достоверность заявлений избранных депутатов об отказе от своих мандатов и поддержал решение об их удовлетворении.



«Моя личная позиция заключается в том, что люди голосовали за политические партии для осуществления ими полномочий в парламенте. Мы же увидим решение парламента», — сказал Кадагишвили.



Заключение комитета будет представлено на пленарном заседании парламента 2 февраля, и в тот же день вопрос о прекращении полномочий депутатов от оппозиции будет вынесен на голосование законодательного органа. Для принятия решения требуется поддержка 76 депутатов.



Нателашвили и Хабеишвили раньше остальных представителей грузинской оппозиции, отказывающихся войти в парламент из-за протеста в связи с имевшей, по их мнению, место «фальсификацией выборов», обратились к парламенту с заявлением о прекращении депутатских мандатов, поэтому комитет обсудил их вопрос отдельно. Вопрос об остальных 49 депутатах планируется обсудить на завтрашнем заседании комитета по процедурным вопросам.





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