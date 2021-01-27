

Зурабишвили: Грузия должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе

27.01.2021 23:47





«Грузия вместе с НАТО и Европой должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью газете «Брюссель Морнинг».



По словам президента Грузии, Кавказ должен быть центром торговли, взаимоотношений и мира, и Европейский Союз и НАТО могут помочь в этом направлении, поддержав критически важную инфраструктуру.



По словам Саломе Зурабишвили, участие Грузии в миссиях НАТО взаимовыгодно, поскольку участие Грузии в миссиях международной безопасности значительно повышает профессионализм и готовность сил обороны страны.



Говоря о карабахской войне, президент Грузии отметила, что Грузия как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.



«Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности», — заявила Саломе Зурабишвили.



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