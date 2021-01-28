

Минкультуры вновь будет выделено в отдельное ведомство

28.01.2021 12:45





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, уже завершена работа над всеми техническими вопросами с целью отделить от образовательного ведомства Министерство культуры и спорта. Об этом заявил Гахария на заседании правительства.



Как отметил Гахария, к этому министерству добавится и находящееся в введении правительства Агентство молодежи, и ведомство будет функционировать под названием Министерство культуры, спорта и молодежи.



«Уже завершены все технические работы и подготовлено постановление правительства в связи с тем, чтобы от Минобразования отделилось Министерство культуры, спорта и к этому еще добавится часть по делам молодежи. Это чрезвычайно важный шаг как для представителей нашей культуры, так и спорта. Все мы должны хорошо понимать, что наше культурное наследие, так же, как и современное искусство, является той драгоценнейшей частью нашей повседневной жизни, о которой мы все вместе должны заботиться.



Кроме того, Агентство молодежи, которое до этого времени функционировало при администрации правительства, под надзором администрации правительства, согласно этому постановлению станет частью Министерство культуры, спорта и молодежи», - заявил Гахария.



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