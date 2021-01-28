

Премьер-министр не исключает досрочного открытия экономики в условиях положительной тенденции

28.01.2021 12:52





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, на сегодняшнем заседании правительства обсудят, как начать поэтапное открытие экономики как можно быстрее, но безопасно и разумно.



По его словам, существующие сегодня тенденции дают основу для осторожного оптимизма.



«Когда показатель положительности в течение 7 дней у нас будет 4 процента, мы сможем более смело, осторожно, но разумно открывать экономику. И похоже, что существующие сегодня тенденции дают основу для осторожного оптимизма. Поэтому, сегодня нам нужно начать обсуждение, что если мы сохраним аналогичную тенденцию в течение ближайшей неделе, как мы делали летом, мы начнем поэтапное открытие немного раньше. В первую очередь это касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В первую очередь, это касается образовательных учреждений, чтобы дать детям возможность начать обучение в классах», — заявил Гахария.





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