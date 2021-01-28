|
|
|
Премьер-министр не исключает досрочного открытия экономики в условиях положительной тенденции
28.01.2021 12:52
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, на сегодняшнем заседании правительства обсудят, как начать поэтапное открытие экономики как можно быстрее, но безопасно и разумно.
По его словам, существующие сегодня тенденции дают основу для осторожного оптимизма.
«Когда показатель положительности в течение 7 дней у нас будет 4 процента, мы сможем более смело, осторожно, но разумно открывать экономику. И похоже, что существующие сегодня тенденции дают основу для осторожного оптимизма. Поэтому, сегодня нам нужно начать обсуждение, что если мы сохраним аналогичную тенденцию в течение ближайшей неделе, как мы делали летом, мы начнем поэтапное открытие немного раньше. В первую очередь это касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В первую очередь, это касается образовательных учреждений, чтобы дать детям возможность начать обучение в классах», — заявил Гахария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна