

Грузия не видит никаких оснований для продления полномочий российской делегации в ПАСЕ

28.01.2021 15:13





Пока мы имеем дело с таким пренебрежением со стороны России главным принципом Совета Европы, фундаментальными нормами международного закона в области прав человека, я не вижу никаких оснований для голосования в пользу продления полномочий российской парламентской делегации, - об этом заявил глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Каха Кучава, выступая на сессии ПАСЕ, где представители делегаций разных стран рассматривают вопрос полномочий российской делегации.



«Говоря о признании полномочий российской делегации, позвольте мне вспомнить последнее решение Европейского суда по правам человека о российско-грузинской войне в августе 2008 года. Суд возложил ответственность на РФ за нарушение фундаментальных норм международного закона и прав человека в период после оккупации Россией территорий Грузии в 2008 году», - завил Кучава.



По его словам, Большая палата Страсбургского суда заявила, что Россия на оккупированных ею территориях Грузии нарушила права человека, право на жизнь, право на свободное перемещение и право на неприкосновенность личного имущества.



«Россия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня и де-факто аннексию оккупированных регионов Грузии.



Пока мы имеем дело с таким пренебрежением со стороны России главным принципом Совета Европы, фундаментальными нормами международного закона в области прав человека, я не вижу никаких оснований для голосования в пользу продления полномочий российской парламентской делегации», - заявил Кучава.



ПАСЕ признала полномочия российской делегации

ПАСЕ признала полномочия российской делегации





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала подтверждение полномочий делегации Российской Федерации.



За это решение проголосовали 107 членов ПАСЕ, против – 36, еще 24 воздержались.



Напомним, что признание полномочий российской делегации обжаловала делегация Украины, это требование поддержала и Грузия.



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