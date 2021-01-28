

Индекс восприятия коррупции за 2020 год — позиции Грузии не улучшились

28.01.2021 15:15





«Международная прозрачность — Грузия» (TI) опубликовала исследование — Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2020 год. В исследовании фигурируют 180 стран. Грузия за минувший год получила 56 баллов, как и в 2009 году и расположилась на 45-ой позиции вместе с Польшей и Сент-Люсией.



Как говорится в исследовании, с 2012 года позиции Грузии в рейтинге не значительно улучшились.



В рейтинге 100 очков приравнивается к самой низкой восприятии, а 0 очков — к самой высокой.



По оценке TI, средний результат Грузии в индексе, значительно не менявшийся на протяжении нескольких лет указывает на то, что хоть страна и достигла определенного прогресса, проблемой остается элитная коррупция.



В организации считают, что правительство Грузии не предприняло действенных мер для превенции и борьбы с элитной коррупцией. В TI главными вызовами Грузии называют следующие:



- Чрезмерная концентрация власти в руках одной политической группы;

- Слабость государственных институтов, в особенности парламента в исполнении надзорной функции. - Игнорирование оппозиции и ее отделение из политического процесса;

- Неформальное влияние на ключевые институты и растущая тенденция присвоения государства;

- Неэффективное расследование возможных случаев элитной коррупции и недостаток подотчетности правоохранительных органов;

- Политическое вмешательство в деятельность суда и доминирование в судебной системе влиятельной группы, что значительно увеличивает риски коррупции;

- Неэффективная система мониторинга финансирования политических партий;

- Финансирование партий и избирательных кампаний незаконными путями;

- Нападки правительства и проправительственных СМИ на независимое гражданское общество;

- Давление власти на СМИ с критической редакционной политикой, в том числе на владельцев, руководителей и членов семьи;

- Незаконное воспрепятствование журналистам при исполнении профессиональной деятельности и нападки на них, особенно в пред и пост-избирательный период;

- Отсутствие действенной системы расследования и превенция коррупции;



Индекс публикуется с 1995 года и основывается на мнениях экспертов. С 2012 года исследование проводят с новой методологией, которая дает возможность сравнить итоги разных годов.



Согласно индексу 2020 года, первое место в рейтинге заняли Дания и Новая Зеландия с 88 очками. Хуже всего ситуация в Сомали и Южном Судане — у стран по 12 очков.



Рейтинг Грузии основывается на следующих исследованиях: Индекс трансформации Фонда Bertelsmann, Индекс верховенства закона мирового права; Рейтинг риска стран «Global Insight», Исследование переходных стран «Freedom House», Проект Вариации демократии.



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