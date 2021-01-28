

Оппозиция провела акцию протеста в поддержку бойкота работы парламента Грузии

28.01.2021 15:42





Молодежная организация оппозиционной партии «Европейская Грузия» сегодня провела акцию протеста перед зданием парламента в поддержку бойкота работы парламента, сообщает Общественное телевидение.



Участники акции прикрепили к воздушным шарам символические мандаты парламентариев. Они заявили, что работа парламента нелегитимна, а объявленный оппозицией бойкот и отказ от мандатов — единственно верное решение. В создавшемся политическом кризисе представители оппозиции вновь обвинили правящую партию и ее основателя миллиардера Бидзину Иванишвили.



«Мы еще раз напомним грузинскому обществу о сфальсифицированных Иванишвили выборах, искусственно обостренном политическом кризисе, а затем и попытке его скрыть и избежать ответственности. Иванишвили вместе с «Грузинской мечтой» украл у грузинского народа права, гарантированные конституцией. Следовательно, отказ оппозиции от мандатов, бойкот работы парламента и объявление досрочных выборов — единственное рациональное и прагматичное решение, созданное для разрядки неблагоприятной ситуации. Вместе с тем, должны быть соблюдены два других условия — изменение избирательной системы и освобождение политзаключенных», — заявил один из участников акции.



Между тем спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе накануне выразил надежду на то, что в ближайшие дни в парламент Грузии войдет вторая оппозиционная партия. Предполагается, что это будет двое депутатов от партии «Граждане» — Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани. Ранее к работе парламента присоединились четверо депутатов, избранные по спискам партии «Альянс патриотов». Из-за того, что эта партия бойкотирует работу парламента, этим четверым депутатом пришлось покинуть партию и основать собственную — «Европейские социалисты».



Он также призвал оппозицию пересмотреть свое решение об отказе от мандатов, после чего парламент проголосует по вопросу их заявлений, которые поступили в парламент месяц назад.



«Радикальная часть оппозиции заявила, что «Грузинская мечта» и наша политическая партия будут в парламенте в одиночестве. Как известно, сегодня этот статус-кво уже изменился. В парламенте уже есть одна оппозиционная партия, и я очень надеюсь, что вторая оппозиционная партия присоединится к парламенту Грузии в ближайшие дни. Это позволяет мне сказать, что желательно, чтобы оппозиция пересмотрела свое решение, после этого, конечно, мы действительно проголосуем за их заявления, и парламент примет решение по этому поводу», — сказал Арчил Талаквадзе.



Парламентский комитет по процедурным вопросам накануне поддержал прекращение депутатских полномочий Шалве Нателашвили из Лейбористской партии и Левану Хабеишвили из «Национального движения».



Вопрос был обсужден на заседании комитета и поддержан шестью членами правящей партии.



Как сообщил журналистам председатель комитета Ираклий Кадагишвили, комитет подтвердил достоверность заявлений избранных депутатов об отказе от своих мандатов и поддержал решение об их удовлетворении.



«Моя личная позиция заключается в том, что люди голосовали за политические партии для осуществления ими полномочий в парламенте. Мы же увидим решение парламента», — сказал Кадагишвили.



Заключение комитета будет представлено на пленарном заседании парламента 2 февраля, и в тот же день вопрос о прекращении полномочий депутатов от оппозиции будет вынесен на голосование законодательного органа. Для принятия решения требуется поддержка 76 депутатов.



Нателашвили и Хабеишвили раньше остальных представителей оппозиции, отказывающихся войти в парламент из-за протеста в связи с имевшей, по их мнению, место фальсификацией выборов, обратились к парламенту с заявлением о прекращении депутатских мандатов. Именно поэтому комитет обсудил их вопрос отдельно.



Вопрос об остальных 49 депутатах планировалось обсудить на сегодняшнем заседании комитета по процедурным вопросам.



Между тем вице-спикер парламента от правящей партии Давид Сергеенко заявил, что не будет голосовать за прекращение полномочий депутатам от оппозиции. По его словам, сегодня станет известно, будет ли проведено свободное голосование по данному вопросу.



«Общая позиция правящей команды относительно мандатов заключается в том, чтобы дать возможность каждому использовать трибуну парламента», — сказал Сергеенко.



«Что касается конкретных процедурных вопросов, то вчера по этому поводу в комитете состоялось обсуждение, сегодня этот вопрос также будет рассмотрен, наверное, будут согласованы все аргументы. Моё отношение такое, что двери не должны быть закрыты. Нужно максимально использовать возможность, чтобы оппозиция вошла в парламент. Я ожидаю максимально свободного голосования», — сказал Сергеенко.



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