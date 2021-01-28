

В Батуми пассажиры новых электроавтобусов будут проходить автоматический термоскрининг

28.01.2021 16:38





Пассажиры новых электроавтобусов в Батуми проходят автоматический термоскрининг.



По информации мэрии Батуми, термоскрининг осуществляется специальными приборами автоматически.



«Во всех муниципальных автобусах будут установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью, а в новых электроавтобусах будет осуществляться автоматический термоскрининг пассажиров с помощью специальных устройств. Около кабины водителя автобуса установлены барьеры, обеспечивающие дистанцирование от пассажиров. Муниципальные автобусы и маршрутные такси будут дезинфицироваться ежедневно», — говорится в сообщении мэрии Батуми.



В рамках снятия ограничений, с 1 февраля в Батуми возобновит работу городской транспорт. Мэрия Батуми призывает граждан соблюдать рекомендации при использовании общественного транспорта.





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