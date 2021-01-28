

Георгий Гахария обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в регионе и развитие двусторонних торгово-экономических связей

28.01.2021 18:13





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.



По информации пресс-службы премьер-министра, основными темами разговора были ситуация в регионе, в том числе последние события и важная роль Грузии как в плане экономического развития региона, так и обеспечения стабильности в регионе.



«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними и региональными отношениями. В контексте двусторонних отношений были подчеркнуты укрепление торгово-экономических связей между двумя странами, усиление транзитной, транспортной коммуникации между двумя странами и использование существующего потенциала в этом плане, а также важность своевременного разрешения трудностей в этих сферах.



Разговор коснулся также текущей ситуации с пандемией в обеих странах и планов на будущее.



Министр иностранных дел Исламской Республики Иран еще раз подтвердил свою неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.



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