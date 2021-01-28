

«Народ не видно из джипов»: еще одна акция протеста против ограничений в Тбилиси

28.01.2021 18:16





У здания парламента Грузии сегодня проходит очередная акция с требованием немедленной отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.



Несколько десятков представителей движения «Для народа» («Халхиствис») и неправительственных организаций принесли на акцию плакаты «Народ из джипов не видно, страну нужно открывать!». Они требуют восстановить работу общественного транспорта. Недавно стало известно, что правительство планирует запустить автобусы и метро в столице не раньше 1 марта, либо тогда, когда показатель заражаемости коронавирусом снизится до менее 4%.



Участники акции заявляют, что чиновники, которые передвигаются на дорогих машинах, не понимают потребностей рядовых граждан. Между тем жители городов вынуждены ездить на такси, что довольно накладно на фоне углубляющегося экономического кризиса и вынужденного простоя многих сфер экономики.



На акции обнародовали список дорогих автомобилей, на которых передвигаются члены правительства:



мэр Тбилиси Каха Каладзе — Fiat 500 Abarth,



заместитель мэра Илья Элошвили — Toyota Fortuner,



министр обороны Ираклий Гарибашвили — Audi A8 и Range Rover Velar,



министр экономики Натия Турнава — Mercedes Benz ML class,



министр финансов Иване Мачавариани — Toyota RAV 4,



министр здравоохранения — Екатерина Тикарадзе — Mercedes G 300 D 2,



премьер Георгий Гахария — Toyota RAV4.



«Люди, которые устанавливают для нас ограничения, сами сидят в черных внедорожниках и не понимают наших проблем, не понимают наших социально-экономических потребностей. Мы призываем к отмене ограничений», — заявила активистка Нино Цуладзе.



Участники акции предложили завтра, 29 января, присоединиться к акции «Дай сигнал — Страну нужно открыть». В 11 часов, каждый, кто разделяет позицию активистов, должен посигналить из автомобиля и таким образом поддержать требование отменить ограничения.



Правительство Грузии планирует с 1 февраля разрешить работу общественного транспорта во всех больших городах, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Такое решение вызывает недовольство населения столицы – в Тбилиси не прекращаются перманентные акции с требованием снять ограничения.



Сегодня же премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что если показатель выявляемости случаев коронавирус в стране сохранится на отметке 4%, то процесс отмены ограничений «может начаться раньше запланированного».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





