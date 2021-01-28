

Бакрадзе: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество находится на высшем уровне

28.01.2021 19:09





«Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит его», - заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе на онлайн-вебинаре, посвященном завершению проекта Южного газового коридора.



По его словам, в последние годы сотрудничество между тремя странами находится на высшем уровне, что привело к развитию транспортных и энергетических коридоров в регионе.





Грузинский дипломат отметил, что Южный газовый коридор способствует прогрессу и стабильности в регионе и Европе, а также энергетической безопасности евроатлантического пространства.



Грузия является принимающей страной в Южном газовом энергетическом коридоре, который имеет решающее значение для укрепления нашей энергетической независимости.



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