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Бакрадзе: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество находится на высшем уровне
28.01.2021 19:09
«Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит его», - заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе на онлайн-вебинаре, посвященном завершению проекта Южного газового коридора.
По его словам, в последние годы сотрудничество между тремя странами находится на высшем уровне, что привело к развитию транспортных и энергетических коридоров в регионе.
Грузинский дипломат отметил, что Южный газовый коридор способствует прогрессу и стабильности в регионе и Европе, а также энергетической безопасности евроатлантического пространства.
Грузия является принимающей страной в Южном газовом энергетическом коридоре, который имеет решающее значение для укрепления нашей энергетической независимости.
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