

Вице-канцлер Австрии назвал решение о депортации грузинской девочки бесчеловечным

28.01.2021 19:45





Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер назал депортацию школьниц из грузинской и армянской семей «бесчеловечной и безответственной». Информацию об этом публикует австрийское издание Wienerzeitung.



«Тот факт, что хорошо интегрированные девочки были депортированы, бесчеловечен и безответственен», — сказал вице-канцлер Вернер Коглер, который также возглавляет австрийскую «Партию зеленых» и находится в коалиции с Австрийской народной партией ÖVP.



Помимо «Партии зеленых», инцидент подвергли критике оппозиционные «Социал-демократическая партия» и либеральный союз «Neos».



По словам Коглера, депортация не была необходимой мерой.



«Если министр внутренних дел говорит, что в некоторых случаях он не мог действовать иначе в соответствии с требованиями закона, то я бы сказал, что нет обязательного юридического обязательства депортировать школьников, особенно во время пандемии которые выросли здесь, в Австрии и хорошо интегрированы. Особенно в период пандемии»», — сказал вице-канцлер.



Председатель SPÖ Памела Ренди-Вагнер также была возмущена: «Меня, как матери, ошеломило то, что хорошо интегрированных детей вырывают из своей жизни и депортируют», — написала она в четверг в Twitter.



К критике присоединилась и Венская ратуша. Мэр Майкл Людвиг назвал инцидент неслыханным. На заседании Кабинета министров Австрии министр внутренних дел пообещал расследовать дело. Тем не менее процесс депортации поддерживает Народная партия Австрии. По словам представителя партии, это решение соответствует действующему законодательству.



В Австрии сегодня протестовали против депортации учеников школы и их семей. Среди них — 12-летняя грузинская девочка и ее семья, а также девочка которая, родилась в семье выходцев из Армении.



Как сообщали местные СМИ, в протесте наряду с одноклассниками детей и учителями, участвовали и политики. До 150 активистов собрались у здания Центра иммиграции Австрии. Участники акции возвели баррикады у входа в здание и пытались его блокировать, однако этому помешала полиция.



На акции также присутствовал исполнительный редактор местного издания Falter. По его мнению, меры, принятые властями, жестоки, поскольку девочки не только росли, но и родились в Австрии.



В их поддержку одноклассники и педагоги составили петицию. Ее подписали более 15,000 человек, однако местное МВД заявляет, что Верховный суд страны не раз поддерживал решение о депортации в подобных случаях.



По сообщению агентства APA, семья девочки из Грузии нелегально находилась в Австрии четыре года. Впервые мать девочки приехала в страну в 2006 году и родила первого ребенка, однако через некоторое время покинула страну и вернулась спустя два года. Издание отмечает, что прошение семьи об убежище удовлетворено не было.



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