

Закареишвили: Освобождение Ильичевой и Мелашвили - чистой воды политическое решение

28.01.2021 20:58





По заявлению эксперта Пааты Закареишвили, освобождение фигурантов т.н. дела картографов, Натальи Ильичевой и Ивери Мелашвили является чистой воды политическим решением.



Как заявил Закареишвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», в том, что заявление прокуратуры совпало с вопросом вхождения-невхождения оппозиционеров в парламент Грузии, определенным образом связано между собой.



Вместе с тем, он непосредственно сказал и о лидере партии «Граждане» Алеко Элисашвили, который после освобождения Ильичевой и Мелашвили, предположительно, войдет в парламент. По словам политолога, такое решение разрушит политическую карьеру Элисашвили.



«По моему мнению, это чистой воды политическое решение. Я поздравляю Мелашвили и Ильичеву с освобождением. Они были абсолютно невиновны, зазря сидели в тюрьме. Это решение четко выражает то, что оно политическое. То, что прокуратура сделала заявление, и это совпало с тем, войдут или нет оппозиционеры в парламент, в этом я вижу, к сожалению, связь. Это чистой воды политическое решение… Это очень бессовестное решение. Однако я все же рад, что эти люди хоть сейчас вышли из тюрьмы. Очень печально, что наше государство уподобилось Советскому Союзу, где достоинство, свобода человека – ничто.



У «Грузинской мечты» сегодня недееспособный парламент.



Если Алеко Элисашвили, Иоселиани в такой форме войдут в парламент, это разрушит их будущее. Я уважаю их, и думаю, что они никоим образом не купленные и следуют этому делу, исходя из своих принципов, однако если они войдут в такой форме, это разрушит их будущее», - заявил Закареишвили.



Для справки, обвиняемые в совершении действий, направленных против территорий Грузии, Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева освобождены в зале суда. Судья Лела Каличенко заменила им меру пресечения в виде заключения под стражу на залог по 20 тысяч лари каждому. Вместе с тем, суд удовлетворил и ходатайство об отстранении Ивери Мелашвили от должности.



Мелашвили и Ильичева должны выплатить залог в 30-дневный срок.



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