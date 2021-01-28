|
|
|
Мухаммад Джавад Зариф: Мы говорили о транзитном коридоре, соединяющем Черное море и Персидский залив
28.01.2021 22:06
«На встрече в Тбилиси мы говорили о транзитном коридоре, соединяющем Черное море и Персидский залив», — написал министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в микроблоге «Твиттер» после встречи с предаставителями власти Грузии.
«Я встретился в Тбилиси с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, который находится на карантине. У нас были прекрасные дискуссии по расширению многосторонних двусторонних отношений и регионального сотрудничества, особенно по транзитному коридору, соединяющему Черное море и Персидский залив», — заявил глава МИД Ирана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна