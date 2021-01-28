

Мухаммад Джавад Зариф: Мы говорили о транзитном коридоре, соединяющем Черное море и Персидский залив

28.01.2021 22:06





«На встрече в Тбилиси мы говорили о транзитном коридоре, соединяющем Черное море и Персидский залив», — написал министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в микроблоге «Твиттер» после встречи с предаставителями власти Грузии.



«Я встретился в Тбилиси с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, который находится на карантине. У нас были прекрасные дискуссии по расширению многосторонних двусторонних отношений и регионального сотрудничества, особенно по транзитному коридору, соединяющему Черное море и Персидский залив», — заявил глава МИД Ирана.





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