

Высокопоставленные иерархи духовенства выезжают за границу с целью привиться от коронавируса

28.01.2021 22:12





По информации руководителя Национальной генетической лаборатории Георгия Чаладзе, высокопоставленные иерархи духовенства и должностные лица выезжают за границу и прививают семьи высококачественными вакцинами от коронавируса.



По его словам, эти люди не хотят хорошего для страны, поскольку уже привиты, и с высоких трибун призывают остальное общество немного потерпеть.



Об этом Георгий Чаладзе говорил в эфире «Главного канала» в программе «Гость дня».



«К нам поступают информации: имена и фамилии, семьи, мы знаем кто они, в этом случае, богатство не является преступлением и преступлением не является, когда вы хотите лучшего для своей семьи. Преступлением является, когда ты хочешь плохого для своей страны. Те люди, которые так делают, выезжают из страны и прививают свои семьи, для своей страны хотят плохого, знаете почему, потому что прямой долг должностных лиц заботиться о стране, их обязанностью является написать, подписать и отправить это письмо. Эти люди в то время, когда надо заботиться о стране, злоупотребляют своим служебным положением, мы им платим зарплаты, а они на эти жалования путешествуют и прививаются. Оставляют наших граждан голодными. Печальная реальность такова, что очень много людей уже сказали, и не называя имен, все знают кто эти люди – высокопоставленное духовенство, а также должностные лица. Я не назову их имен, потому что это по отношению к ним вызовет агрессию общества. Это может плохо кончиться», - сказал Георгий Чаладзе.



Чаладзе также говорит и то, что неимение в стране информации о том, когда начнется вакцинация COVID-19 и какой вакциной будет прививаться население, виной этому является, что они злоупотребляют своим положением, и «пополнение своих карманов» является для них приоритетом.



«Поэтому не известно, потому что они не знают, как управлять страной. Для них приоритетом является не здоровье, а пополнение своих карманов и злоупотребление своим положением. Эти люди заняты хищением, эти люди не мотивированы, чтобы помочь своему населению, или они заинтересованы, и мы ошибаемся, пусть отправят письмо. Выяснится, кто прав, а кто лжет. Здесь нет места для дискуссии… Дело сделано, надо только официальное письмо отправить», - говорит Георгий Чаладзе.





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