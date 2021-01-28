

Эксперты в области здравоохранения призывают правительство принять предложение Михаила Саакашвили

28.01.2021 22:17





Специалисты в области здравоохранения говорят, что в стране жизненно важно (крайне необходимо) начать процесс вакцинации и правительство должно своевременно принять предложение Михеила Саакашвили. Сейчас основной целью власти «Мечты» является не ввоз вакцины COVID-19, а коррупционные сделки, оформление которых власть начала со дня распространения вируса.



Эксперты говорят, что в условиях развалившейся системы здравоохранения, единственный путь справиться с кризисом и получить вакцину, это принять помощь третьего президента и начать активные переговоры со странами-партнерами.



«Для этого не нужен призыв третьего президента, страна сама должна работать. Понятно, что нам предоставит платформа «Ковакс», когда-нибудь ведь предоставят. Но остается довольно большое число населения, которое нуждается в вакцинации и по которым, насколько мне известно, никаких переговоров не ведется и не видно никаких перспектив. Если какая-нибудь страна выразит желание нам помочь, мы должны быть в авангарде, здесь должен работать дипломатический корпус. Премьер-министр должен работать. Да, мы бедная страна, и возможно, нам придется попрошайничать», - говорит Вато Сургуладзе.



«Крайне необходимая инициатива, было озвучено триста тысяч доз, а это обеспечит около 150 тысяч человек, как вы знаете, на человека рассчитывается две дозы, и таким образом можно полностью вакцинировать весь медицинский персонал и наиболее уязвимые группы, что станет большим преимуществом. Мы не смогли получить ответа от властей, куда делись взятые до десяти миллиардов в долг суммы. Большая часть этих средств пойдет на коррупционные схемы и будет снова использована для обогащения семей и родственников высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты», - сказал Серго Чихладзе.



Напомним, что Михеил Саакашвили, в распространенном вчера 27 января видеообращении заявил, что Мальта, у которой есть переизбыток вакцины, готова помочь бедным странам, таким как Грузия.

По его словам, в ближайший период он намерен выложить материалы о том, как правительство ворует деньги, выделяемые на борьбу с коронавирусом, с конкретными именами и перечислениями.



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