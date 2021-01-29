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Из фонда StopCoV, созданного для борьбы с COVID-,в 2020 году было потрачено 132 млн лари
29.01.2021 10:32
Из фонда StopCoV, созданного для борьбы с COVID-19 в 2020 году было потрачено 132 млн лари. По данным Минфина, к концу 2020 года сумма, мобилизованная в фонде StopCoV, составила 138.3 млн лари, откуда 132.9 млн лари были выделены по трем направлениям: через министерства здравоохранения, образования и внутренних дел.
Конкретнее же, 122.8 млн лари было потрачено из фонда на единовременную социальную помощь детям до 18 лет. При этом, как пояснили в Минфине, для финансирования данного направления полностью суммы фонда было недостаточно, и на программу из госбюджета было дополнительно выделено 65 млн лари. В целом финансирование программы составило 187.8 млн лари.
Еще одним направлением расходования средств из фонда StopCoV в прошлом году стало приобретение устройств для очистки и дезинфекции учебных заведений, на что по линии Министерства образования было потрачено 5.7 миллиона лари.
Третье направление же касается это усиление IT -инфраструктуры Центра управления общественной безопасностью, исходя из увеличившейся обращаемости на горячие линии центра («112» и «144»), а также проведение лабораторных тестов и / или быстрых тестов на коронавирус лабораторией, находящейся в подчинении Министерства внутренних дел и других связанных с ним мер, на что из фонда StopCoV по линии МВД Грузии было потрачено 3.6 млн лари.
Напомним, фонд StopCoV был создан в марте прошлого года, и суммы в него могли перечислять компании и граждане. Как было анонсировано, деньги, аккумулированные в фонде, направлялись на мероприятия против вируса и для помощи пострадавшим от него, в соответствии с решением правительства.
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