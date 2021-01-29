

В 2020 году Страсбургский суд затребовал от Грузии дополнительную информацию только по 7 делам

29.01.2021 12:59





Европейский суд по правам человека опубликовал статистику за 2020 год, согласно которой, до минимума доведено количество дел, по которым Страсбургский суд обратился с вопросом к Грузии.



В частности, по данным Минюста, в 2020 году суд обратился к правительству Грузии с вопросом лишь по семи делам, что является рекордным минимумом за период членства страны в Совете Европы. Для сравнения: в 2009-2011 годах в среднем для разъяснений отправлялось 45-50 дел, а в 2017-2019 годах — 15-25.



По информации Министерства юстиции, это означает, что большинство жалоб, поданных против Грузии в последние годы, были признаны Европейским судом неприемлемыми, так что Грузии не было необходимости предоставлять дополнительную информацию.



«Общее количество дел в Европейском суде против Грузии резко сократилось. В частности, по статистике, в 2010 году в Европейском суде по правам человека против Грузии в делопроизводстве находилось 3045 дел, тогда как по данным на конец 2020 года Европейский суд рассматривает только 532 дела против Грузии.



Эти статистические данные ясно указывают на то, что, по мнению Страсбургского суда, права человека в Грузии эффективно защищены и в большинстве случаев нет необходимости в дополнительном рассмотрении дел в Европейском суде. Это результат реформ, осуществленных правительством Грузии в последние годы, в результате которых система правосудия стала эффективной и предоставляет эффективную возможность защиты прав», — отмечается в информации.





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