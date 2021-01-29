

С 1 февраля меняются правила въезда граждан Грузии в страну

29.01.2021 13:15





Министр экономики Натия Турнава после межведомственного координационного заседания заявила, что с первого февраля, наряду с восстановлением регулярных рейсов, меняются правила въезда граждан Грузии в страну.



В частности, по словам Турнава, например, гражданин Грузии с отрицательным результатом PCR-теста на третий день после въезда в страну сможет провести еще один PCR-тест за свой счет и в случае отрицательного ответа ему не придется находиться в самоизоляции.



«Граждане будут иметь право выбора - въехать в страну с отрицательным результатом PCR текста, либо перейти (по-старинке) на восьмидневную самоизоляцию, либо на третий день пройти еще один PCR-тест за свой счет и в этом случае они будут свободны от самоизоляции. Для тех граждан Грузии, у которых при въезде не будет PCR-теста, вместо 12-дневной самоизоляции они будут находиться на 8-дневной самоизоляции», - заявила Турнава.



Напомним, что с 1 февраля в Грузии будут сняты ограничения на регулярные рейсы.





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