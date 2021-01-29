

Япония передала Грузии новые реанимобили

29.01.2021 14:05





Япония передала Центру координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии четыре реанимобиля высокой проходимости. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.



Машины, предназначенные для перевозки критических пациентов, оснащенные современным медицинским оборудованием. Они будут отправлены в районы Озургети, Амбролаури, Телави и Зугдиди.



Во время церемонии передачи чрезвычайный и полномочный посол Японии в Грузии Имамура Акира отметил, что новые автомобили помогут улучшить качество лечения в регионах.



«Это особенно важно в условиях пандемии, когда при обострении хронических заболеваний, особенно у пожилых людей, сокращается время ожидания реаниматологов и, следовательно, риски для жизни. Я надеюсь, что эта поддержка Японии поможет разгрузить систему экстренной медицинской помощи», — сказал Акира.



В Центре координации чрезвычайных ситуаций отмечают, что они активно работают с донорскими организациями для обновления своего автопарка. Летом прошлого года ведомство получило 45 машин «скорой помощи» и 15 реанимобилей повышенной проходимости. В Тбилиси и регионах Грузии эти машины будут задействованы поэтапно, по мере необходимости.



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