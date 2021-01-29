

На заседании постоянного совета ОБСЕ обсудили решение ЕСПЧ по делу о российско-грузинской войне

29.01.2021 16:42





По инициативе грузинской стороны, на заседании постоянного совета ОБСЕ обсудили решение Европейского суда по правам человека по делу о российско-грузинской войне.



Постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Кетеван Цихелашвили проинформировала членов постоянного совета об историческом решении суда, согласно которому, установлена ответственность Российской Федерации за массовые преступления против населения Грузии.



«Решение указывает на то, что Россия оккупировала Абхазский и Цхинвальский регионы Грузии/Южной Осетии и осуществляет эффективный контроль над этими территориями», — заявила Кетеван Цихелашвили.



Посол отметила, что нарушения в распоряжении суда доказывают, что Россия несет ответственность за этническую чистку грузин в условиях преднамеренного сжигания грузинских сел, разграбления и разрушения домов грузин, а также за ситуацию, когда вынужденно перемещенные лица не имеют возможности вернуться в свои дома.



Делегации Европейского Союза, Канады, США, Украины и Великобритании сделали заявления по поводу решения Европейского суда по правам человека от 21 января.



Выступившие подчеркнули важность принятого решения и заявили о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Делегации также призвали Россию соблюдать заключенное при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



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