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Партия «Граждане» Алеко Элисашвили войдет в парламент Грузии
29.01.2021 16:47
Оппозиционная партия «Граждане» Алеко Элисашвили приняла решение войти в парламент Грузии. Об этом политик объявил после встречи с лидерами «Грузинской мечты».
Элисашвили говорит, что уже оформил с ними соглашение, которое предусматривает внедрение электронной системы голосования, новую модель укомплектования избирательных комиссий и выборы главы ЦИК «прозрачным путем».
«Мы, представители партии «Граждане» оформили окончательное соглашение с лидерами «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе и Арчилом Талаквадзе. После оформления соглашения мы подключимся к парламентской деятельности», – сказал Элисашвили.
Партия «Граждане» получила на парламентских выборах 31 октября 2020 года 25 508 голосов (1.33%) и два мандата. Вместе с Элисашвили депутатом также стал Леван Иоселиани.
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