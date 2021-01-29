

Страны Евросюза готовы передать Грузии избыточные дозы вакцины от ковида

29.01.2021 16:52





Семь-восемь стран могут поделиться с Грузией избыточными дозами вакцины от коронавируса, заявил 29 января глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Он также отметил, что «Грузия гарантированно получит 1,4 млн. доз от платформы Ковакс, однако по плану лишь в 2021 году стране необходимо 3,9 млн. доз. Это означает, что нужно отыскать еще 2,5 млн. доз. По этому вопросу ведется очень интенсивная работа с разными странами и производителями.



Около семи-восьми стран Евросоюза пообещали, что когда они получат заказанные дозы, избыточными дозами они поделятся с Грузией», — рассказал эпидемиолог.



Гамкрелидзе также сообщил, что также идут переговоры с крупными производителями вакцины, при этом отметив, что «вакцина превратилась в политическое оружие, которое пока что находится в руках сильных государств, таких как США, Китай, Россия, Великобритания» и так далее. Эпидемиолог заверил, что сектор здравоохранения Грузии делает все возможное для выполнения национального плана по вакцинации 2021 года.



Напомним, что по этому плану до конца 2021 года в Грузии от ковида должны привиться как минимум 60% населения. По расчетам правительства, до наступления 2022 года вакцину сделают 1,7 млн. человек.



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