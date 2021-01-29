

Народный защитник выступила с заявлением по «Делу картографов»

29.01.2021 16:53





Народный защитник Грузии выступила с заявлением, в котором приветствовала решение об изменении меры пресечения в отношении Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой и выразила надежду, что они в полной мере воспользуются своим правом на защиту во время судебного разбирательства.



Офис Народного защитника продолжает изучать материалы дела и курировать процесс защиты процессуальных прав обвиняемых. В результате этой работы, было установлено нарушение права на конфиденциальное общение с адвокатом. Поэтому 28 января 2021 года омбудсмен обратился к министру юстиции с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников пенитенциарного учреждения N8.



По словам омбудсмена, согласно протоколам и другим материалам, полученным из учреждения N8, протоколы, 30 декабря 2020 года Ивери Мелашвили встретился с юристом для обсуждения вопросов стратегии защиты:



«Он сделал комментарий относительно карт, в виде записи и попросил передать материалы адвокату. Вместо того чтобы передать документы адвокату, сотрудники учреждения ознакомились с содержанием комментариев и только после этого передали карты адвокату », — сказала Народный защитник.



По словам правозащитника, в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека, а также национальным законодательством Грузии конфиденциальное общение с адвокатом является краеугольным камнем права на защиту и права на справедливое судебное разбирательство.



Омбудсмен напоминает, что закон разрешает доступ к содержанию документов для передачи адвокату только при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении или какой-либо опасности для тюремного учреждения.



«В данном случае не было никаких оснований для такого предположения, и, следовательно, учреждение не должно было знать о содержании записей Ивери Мелашвили», — сказала Народный защитник.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





