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Народный защитник выступила с заявлением по «Делу картографов»
29.01.2021 16:53
Народный защитник Грузии выступила с заявлением, в котором приветствовала решение об изменении меры пресечения в отношении Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой и выразила надежду, что они в полной мере воспользуются своим правом на защиту во время судебного разбирательства.
Офис Народного защитника продолжает изучать материалы дела и курировать процесс защиты процессуальных прав обвиняемых. В результате этой работы, было установлено нарушение права на конфиденциальное общение с адвокатом. Поэтому 28 января 2021 года омбудсмен обратился к министру юстиции с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников пенитенциарного учреждения N8.
По словам омбудсмена, согласно протоколам и другим материалам, полученным из учреждения N8, протоколы, 30 декабря 2020 года Ивери Мелашвили встретился с юристом для обсуждения вопросов стратегии защиты:
«Он сделал комментарий относительно карт, в виде записи и попросил передать материалы адвокату. Вместо того чтобы передать документы адвокату, сотрудники учреждения ознакомились с содержанием комментариев и только после этого передали карты адвокату », — сказала Народный защитник.
По словам правозащитника, в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека, а также национальным законодательством Грузии конфиденциальное общение с адвокатом является краеугольным камнем права на защиту и права на справедливое судебное разбирательство.
Омбудсмен напоминает, что закон разрешает доступ к содержанию документов для передачи адвокату только при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении или какой-либо опасности для тюремного учреждения.
«В данном случае не было никаких оснований для такого предположения, и, следовательно, учреждение не должно было знать о содержании записей Ивери Мелашвили», — сказала Народный защитник.
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