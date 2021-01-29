

Текст меморандума подписанного между партиями «Грузинская мечта» и «Граждане»

29.01.2021 18:21





Текст меморандума подписанного между партиями «Грузинская мечта» и «Граждане»

Сегодня правящая «Грузинская мечта» и партия «Граждане» подписали меморандум по итогам прошедших переговоров. По словам лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, после подписания соглашения они примут участие в работе парламента.



В меморандуме мы читаем, что подписавшие политические партии, в стремлении обеспечить надлежащее и стабильное развитие демократических процессов в Грузии, соглашаются провести фундаментальную избирательную реформу в соответствии со следующими пунктами:



«• На парламентских выборах 2024 года будет установлен порог менее 5 процентов, и не более 3 процентов. Порог будет определен в рамках общественного и парламентского обсуждения соответствующего конституционного закона. В ходе дискуссий политические партии также обсудят вопрос о продлении нижнего порога на более длительный период времени или навсегда;



• Минимальное количество членов парламентской фракции определяется в соответствии с избирательным порогом. Право на формирование парламентской фракции в действующем парламенте будет предоставлено как минимум 4 депутатам;



• В муниципалитетах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие выборы в Сакребуло (городской совет) будут проводиться в соотношении четыре к одному между пропорциональной и мажоритарной избирательной системой. В других муниципалитетах это соотношение определяется в соответствии с местными характеристиками, так что бы соотношение между пропорциональной и мажоритарной избирательной системой составляло не менее двух в пользу пропорциональной системы. Избирательный порог на выборах Сакребуло Тбилиси составит 2,5 процента, а на выборах других Сакребуло — не более 3,2 процента;



• Будет проведена реформа избирательная администрации, она будет полностью оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.



• Состав ЦИК будет укомплектован 7 и не более 11 членами, избранными на профессиональной основе. Кандидаты на пост председателя и членов ЦИК будут выдвигаться президентом Грузии из числа лиц, выбранных специальной комиссией, состоящей из представителей независимых неправительственных организаций и местных наблюдательных организаций, учрежденных президентом.



• Все партии, которые независимо участвовали в парламентских выборах и имеют право на депутатские места, назначают одного представителя в ЦИК, который участвует в заседаниях ЦИК с правом совещательного голоса. Представители партий будут пользоваться привилегиями, установленными для членов ЦИК, включая оплату соответствующего труда;



• Состав окружных избирательных комиссий определяется 5 членами, избираемыми ЦИК на профессиональной основе. Кандидаты в члены комиссии будут отобраны специальной комиссией, созданной при ЦИК, состоящей из представителей независимых НПО и местных организаций-наблюдателей. Все партии, которые независимо участвовали в парламентских выборах и имеют право на депутатские места, должны назначить по одному представителю в каждую окружную избирательную комиссию на период выборов, который будет участвовать в работе комиссии с правом совещательного голоса. Представители сторон будут пользоваться льготами, предоставленными членам комиссии, включая оплату соответствующего труда;



• Состав участковых избирательных комиссий определяется профессионально избранными членами (6 членов плюс один регистратор на каждые 300 избирателей). Отбор кандидатов в члены Комиссии будет контролироваться специальной комиссией, созданной при ЦИК (см. выше). Все партии, которые независимо участвовали в парламентских выборах и имеют право на мандат члена парламента, в период выборов назначают по одному представителю в каждую участковую избирательную комиссию.



• Партии будут иметь право заменять своих представителей в избирательных комиссиях в любое время до выборов, кроме дня голосования;



• Исключение представителя партии из избирательной комиссии возможно только по решению двух третей членов соответствующей комиссии;



• Нормы использования административного ресурса будут пересмотрены и внедрены в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ. Государственным служащим и им равным, включая представителей администрации школ и детских садов, учителей / воспитателей, запрещено участвовать в политической деятельности в рабочее время;



• Закон запрещает сбор граждан в радиусе 100 метров от избирательных участков, а также регистрацию избирателей в день выборов на территории. К виновным в нарушении будут применены строгие санкции;



• В соответствии с консультациями с международными партнерами, новые технологии будут внедрены на выборах в определенном объеме и в определенные сроки:



• Голосование будет осуществляться с помощью электронного устройства, которое будет сканировать и идентифицировать бюллетень для голосования, заполненный избирателем. Результаты голосования на избирательных участках будут доступны в электронно-читаемой форме, что позволит проверить и детально проанализировать эти результаты (включая зарегистрированных избирателей, количество бюллетеней, данные о недействительных бюллетенях) в кратчайшие сроки;



• Регистрация избирателей будет обеспечиваться путем снятия отпечатков пальцев;



• При необходимости избирательные участки будут оборудованы видеокамерами, и все избирательные процедуры будут транслироваться в прямом эфире;



• Насколько это технически возможно и совместимо с другими технологиями, предусмотренными настоящим меморандумом, штрих-коды (наклейки RFID) будут на бюллетенях для голосования, чтобы исключить изъятие бюллетеней с избирательного участка. Отзыв избирательного бюллетеня подлежит уголовному наказанию;



• Голосование будет возможно только с использованием новой ID-карты или паспорта гражданина Грузии. Для граждан, у которых нет новой ID-карты, она выдается бесплатно;



• Фото и видеосъемка избирательных бюллетеней будет запрещена и наказана уголовно;

Законодательство будет предоставлять гарантии для обеспечения пересчета не менее 10 процентов избирательных участков по запросу любого уполномоченного лица;



• Рассматриваются механизмы расширения избирательных возможностей граждан Грузии, проживающих за рубежом;



В соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ нормы, касающиеся разрешения избирательных споров, будут пересмотрены, чтобы обеспечить своевременное, прозрачное и справедливое разрешение споров.



• При ЦИК будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут независимые эксперты, независимые организации-наблюдатели и защитника, для наблюдения за процессом разрешения споров и представления рекомендаций в ЦИК.



Для проведения избирательной реформы в соответствии с вышеуказанными пунктами будет создана специальная рабочая группа с участием парламентских партий, неправительственных организаций и международных партнеров. Группу возглавляют два сопредседателя от парламентского большинства и оппозиции. Соответствующие законопроекты будут внесены в парламент не позднее 1 марта 2021 года, а законопроекты будут приняты парламентом до 1 мая 2021 года.



Подписавшие политические партии публично заявили, что они будут принимать активное участие в парламентской работе, обеспечивать и способствовать разработке и принятию парламентом законодательного пакета, касающегося избирательной реформы», — говорится в меморандуме.



Следует отметить, что реализация некоторых пунктов меморандума требует внесения поправки в Конституцию, для чего необходимо голосование 113 депутатов. В условиях бойкота оппозиции депутаты числа не собираются в парламенте. Спикер парламента также призывает другие оппозиционные партии войти в законодательный орган и принять участие в процессе изменений.



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