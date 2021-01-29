

Вашадзе: Очень сожалею ввиду того решения, которое приняли Элисашвили и Иоселиани

29.01.2021 19:56





По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, включение в парламентскую деятельность лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани не может придать легитимацию представленному в однофракционном виде парламенту.



Он отметил, что «Стратегия Агмашенебели» готова к переговорам, но по тем принципиальным вопросам, которые выдвинула оппозиция, в том числе, в связи с внеочередными выборами.



По словам Георгия Вашадзе, этот шаг не внесет никаких изменений в общие позиционные планы.



«В этом шаге нет ничего нового, думаю, мы все ждали этого решения. Во-вторых, этот шаг не внесет никаких изменений в общие позиционные планы. Мы готовы к переговорам, но по принципиальным вопросам, в том числе, в связи с внеочередными выборами, которые оппозиция выдвинула в ходе этих требований. В-третьих, на мой взгляд, очень плохо, и я сожалею ввиду решения, которое приняли эти люди, но прибавление в парламенте двух человек не может придать никакую легитимацию парламенту, который сегодня представлен и работает в виде одной фракции. Хуже всего то, что сам документ наполовину мертворожденный. Почему? Потому что есть пункты, требующие конституционного большинства, а со входом 2 человек это конституционное большинство не наберется. Поэтому я думаю, что единственный путь - это переговоры, переговоры и еще раз переговоры», - сказал Вашадзе.



Напомним, Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани находились сегодня в парламенте на встрече с правящей командой. Они приняли решение войти в парламент.



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