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Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Ирландии вопрос вакцинации
29.01.2021 20:27
Президент Грузии побеседовала с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом.
Как сообщают в администрации президента, Саломе Зурабишвили поздравила Майкла Хиггинса с избранием в Совет Безопасности ООН от Ирландии и отметила, что это важное достижение, которое является примером для малых стран.
Разговор также коснулся 25-летних грузино-ирландских отношений и перспективы их развития.
Саломе Зурабишвили подчеркнула важность сотрудничества между малыми странами, особенно сегодня, в период пандемии COVID-19.
Президент Грузии рассказала о текущей ситуации с пандемией в Грузии и о важности поддержки и солидарности ЕС в вопросе вакцины.
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