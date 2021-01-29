

Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Ирландии вопрос вакцинации

29.01.2021 20:27





Президент Грузии побеседовала с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом.



Как сообщают в администрации президента, Саломе Зурабишвили поздравила Майкла Хиггинса с избранием в Совет Безопасности ООН от Ирландии и отметила, что это важное достижение, которое является примером для малых стран.



Разговор также коснулся 25-летних грузино-ирландских отношений и перспективы их развития.



Саломе Зурабишвили подчеркнула важность сотрудничества между малыми странами, особенно сегодня, в период пандемии COVID-19.



Президент Грузии рассказала о текущей ситуации с пандемией в Грузии и о важности поддержки и солидарности ЕС в вопросе вакцины.



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