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Президент Венецианской комиссии и секретарь комиссии встретились с членами грузинской делегации в ПАСЕ
29.01.2021 20:47
«Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарь комиссии Симона Граната-Мениджини встретились с членами грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы», — отмечается на странице Венецианской комиссии в Twitter.
«Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и секретарь комиссии Симона Граната-Мениджини встретились в ПАСЕ с членами грузинской делегации, которую возглавляет председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе», — отмечается на странице Венецианской комиссии в Twitter.
«Колос» отыгрался у тбилисского «Динамо» в спарринге на сборах в Турции29.01.2021 18:06
Футболисты ковалевского «Колоса» провели очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Сегодня «Колос» встречался с грузинским клубом «Динамо» (Тбилиси), сыграв вничью - 1:1, передает Укринформ.
После гола Фабиана Споркследе, который отличился на 20-й минуте, паритет восстановил со стандарта полузащитник «Колоса» Павел Ориховский (90+4).
Отметим, что в конце января - начале февраля «Колос» сыграет на традиционном зимнем турнире в Украине - Мемориале Олега Макарова, где на групповом этапе будет противостоять командам «Рубикон» (Киев), «Олимпия» (Савинцы), «Левый Берег» (Киев), «Дружба» (Мировка) и «Ронин» (Лесное).
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