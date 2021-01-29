

ISFED пересчитал протоколы выборов: дисбаланс достигает 8%

29.01.2021 20:49





Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) заново пересчитала результаты на всех участках, где велся параллельный подсчет голосов (PVT) на парламентских выборах 31 октября и обнаружила, что в 8% случаях наблюдался дисбаланс между количеством бюллетеней в урне и количеством подписей в протоколе.



На сегодняшней пресс-конференции член правления организации Байя Патарая заявила, что в процессе пересчета участвовало более 20 человек, которые детально изучили процесс.



«Мы все — правление, администрация и персонал ISFED, решили пересчитать все участки PVT — 850 участков. Мы изучили эти участки детально, участвовала не только та группа, которая занимается параллельным подсчетом, но все сотрудники организации, в том числе и в региональных офисах. Могу сказать, что дисбаланс составляет более 8%, о чем мы и раньше заявляли несколько раз», сказала Патарая.



По ее словам, ISFED готов изменить практику и подробно и открыто обсудить те 8 процентов несбалансированных протоколов с участков с Центральной избирательной комиссией или с заинтересованной стороной.



«Как правило, участки, на которых организация проводит паралелльный подсчет голосов, не раскрываются, такой практики не существует, мы намерены сделать исключение и подробно обсудить эти протоколы с ЦИК или любой другой заинтересованной стороной, чтобы избежать каких-либо подозрений и обеспечить соответствие организации максимальным стандартам прозрачности», подчеркнула Патарая.



Она также отметила, что ISFED запросил пересчет голосов на 160 избирательных участках, из которых были удовлетворены только 16 запросов.



«Познакомлю вас и с такими данными — ISFED запросил пересчет голосов на 160 избирательных участках, но только 16 из них были удовлетворены. Другие организации также просили провести пересчет, но, к сожалению, пересчет голосов, который стал бы единственным правомерным и справедливым основанием для исправления протоколов, так и не произошел, и эта практика также обязательно должна измениться», сказала Патарая.



Пересчет голосов и скандал



ISFED – одна из самых авторитетных НПО, работающих в Грузии на выборах. Не стали исключением и выборы 31 октября 2020 года. 1 ноября организация представила результаты PVT по пропорциональной части парламентских выборов. Во многом они совпали с данными участков, подсчитанных ЦИК к тому времени. Тем не менее, в ISFED акцентировали внимание на серьезном дисбалансе в итоговых протоколах. Утверждалось, что эти данные могут повлиять на общие результаты выборов в размере 4,1%.



Однако 11 декабря разразился скандал после того, как в ISFED сообщили о выявлении недочетов в формуле параллельного подсчета голосов. По уточненным данным PVT, результат «Грузинской мечты» вырос с 45,8% до 47,6% и практически совпал с данными ЦИК Грузии, согласно которым, в первом туре партия власти получила 48,14% голосов.



В ISFED подчеркнули, что недочеты в формуле были вызваны ошибкой в компьютерной системе и «человеческим фактором». Чтобы выяснить, почему впервые за 17 лет ISFED допустила ошибку в PVT, специальная комиссия НПО провела внутреннее расследование. Его итогом стала отставка Елене Нижарадзе с должности исполнительного директора НПО.



Между тем в НПО обратили внимание и на то, что «Грузинская мечта» заранее располагала информацией о допущенной ошибке. После выборов члены партии проводили встречи с представителями ISFED, требуя предоставить все данные параллельного подсчета и рассказать о методологии.



Когда о погрешностях было заявлено публично, в «Грузинской мечте» указали, что оппозиция использовала неверные данные PVT для подкрепления обвинении в фальсификации выборов. Партия власти призвала следственные органы заинтересоваться указанными фактами.



Немало вопросов появилось и у оппозиции. До сих пор неясно, как «Грузинская мечта» могла узнать об ошибке до окончания внутреннего аудита. Это натолкнуло оппонентов властей на мысль о том, что за членами НПО осуществляется тайная слежка, а партия власти получают «сливы» от спецслужб.



ISFED работает в Грузии с 1995 года. Организация провела в стране мониторинг более 20 выборов – президентских, парламентских, выборов в органы местного самоуправления. Каждый раз ISFED представляет итоги параллельного подсчета. До сих пор эти результаты не подвергались сомнению.



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