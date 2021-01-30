

Всемирный банк готов помочь Грузии и с поставкой вакцины

30.01.2021 11:59





Заместители министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния и Тамар Баркалая встретились с региональным директором Всемирного банка (ВБ) Себастьяном Молинеусом.



Как сообщили «IPN» в Министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и планы на будущее.



Разговор коснулся проведенных и планируемых мероприятий в рамках проекта ВБ по неотложному реагированию на COVID-19, а также вопросов, касающихся вакцинации.



Тамар Габуния поблагодарила регионального директора за активное участие в процессе подготовки национального плана по внедрению вакцины, в том числе, коммуникационного плана и поддержку в мобилизации финансовых ресурсов в целях закупки вакцины.



На встрече региональный директор ВБ еще раз выразил поддержку Грузии.



«Мы говорили о текущих и будущих проектах. Всемирный банк поддерживает Грузию и помогает ей. Мы поставили вам 2.5 млн тестов и дыхательные аппараты. Мы готовы помочь Грузии и с поставкой вакцины. Кроме того, мы планируем и новые проекты, в рамках которых хотим помочь малому и среднему бизнесу», - заявил региональный директор Всемирного банка Себастьян Молинеус.



В ходе встречи стороны рассмотрели и будущие приоритетные направления. Разговор коснулся внедрения цифровых технологий и телемедицины в систему первичного здравоохранения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





