

Евросоюз вводит контроль экспорта вакцин

30.01.2021 12:13





Еврокомиссия вводит систему контроля за экспортом вакцин от коронавируса за пределы Евросоюза. Брюссель хочет убедиться, что они поступают в первую очередь странам-членам ЕС, передает Euronews.



AstraZeneca сообщила, что в первом квартале года сможет поставить лишь около трети обещанных доз. Эта фармацевтическая фирма сослалась на технические проблемы, но еврокомиссар по здравоохранению подозревает, что заказанные и уже оплаченные партии перенаправляются в Великобританию:



«Мы добиваемся всей информации и полной прозрачности отныне и на будущее. Думаю, что это важно, - сказала Стелла Киракидес. - Я снова подчеркиваю тот факт, что Еврокомиссия вложила большие суммы в разработку и производство средства от коронавируса. Это было сделано, чтобы после авторизации вакцины обеспечить её быструю доставку для прививок нашим гражданам».



Евросоюз в пятницу дал вакцине AstraZeneca авторизацию, то есть одобрение. Но Великобритания, которая сделала это на несколько месяцев раньше, и в которой имеются два предприятия этой фармацевтическая фирмы, тоже рассчитывает получать этот продукт в первую очередь. А ЕС может заблокировать поставки с предприятий AstraZeneca в Бельгии и Нидерландах на другую сторону Ла-Манша. Подобный протекционизм и защита свои запасов во время пандемии могут принесли много вреда. Об этом предостерегает директор брюссельского института "Брейгель" Гунтрам Вольф.



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