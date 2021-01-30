

«Европейская Грузия» не присоединится к меморандуму, подписанному «Грузинской мечтой» и «Гражданами»

30.01.2021 13:27





Мы не намерены присоединяться к меморандуму, который является ухудшенной версией документа, представленного «Грузинской мечтой» на одном из раундов переговоров с опппозицей, — заявил член «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили в связи с меморандумом, который подписали правящая партия «Грузинская мечта» и «Граждане».



По его словам, похожий документ уже был представлен правящей командой на одном из раундов переговоров, но был отклонен оппозиционными партиями.



«Следует подчеркнуть, что это лишь одно из требований, которые вся оппозиция ставила с 1 ноября. Не учтены требования о перевыборах и вопрос политзаключенных. «Европейская Грузия» и те оппозиционные силы, выступившие два дня назад с общим заявлением и подтвердившие наши четыре требования, не намерены присоединяться к этому меморандуму», — сказал Леван Тархнишвили.



Вчера «Грузинская мечта» и «Граждане» подписали меморандум, который предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство. По итогам достигнутого соглашения, Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани решили войти в парламент.





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