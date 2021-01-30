

Гахария: Первые дозы вакцины Pfizer Грузия получит к концу февраля

30.01.2021 18:13





Первые дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer поступят в Грузию к концу февраля, — об этом на официальной странице в Facebook сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Глава правительства поблагодарил Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедро Аданом Гебрейсуса за беспрецедентную поддержку.



«Спасибо другу нашей страны и лично моему другу Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданом Гебреусусу за его беспрецедентную поддержку Грузии. Согласно национальному плану, вакцинация нашего медицинского персонала начнется сразу после получения вакцины. # Вакцина работает!» — написал Георгий Гахария.





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