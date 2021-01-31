

В парламенте десятого созыва будет создан совет по депутатской этике

31.01.2021 20:15





В парламенте Грузии десятого созыва будет создан совет по депутатской этике. Согласно проекту постановления, совет по этике будет состоять из восьми членов парламента.



Целью создания совета по этике является обеспечение выполнения Кодекса этики членов парламента, который регулирует поведение депутатов, исходя из их статуса, устанавливает правила, которые парламентарии должны учитывать в своей деятельности, а также в отношениях с коллегами, сотрудниками, медиа, другими институтами и общественностью. Кодекс этики депутатов определяет ответственность в случае его нарушения.



Проект постановления о создании совета по этике будет представлен на заседании бюро парламента 1 февраля.



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