

«Единое национальное движение» представило новых членов партии

31.01.2021 22:34





«Единое национальное движение» представило новых членов партии. Как заявил на презентации председатель партии Ника Мелия, новые члены партии будут работать по разным актуальным направлениям.



«Помимо старой команды, сегодня здесь есть люди, которые раньше были просто сторонниками «Национального движения», но теперь считают, что настало время действовать, что их квалификация должна быть использована на пользу нашего государства. Мы объединились, потому что теперь все мы думаем, что наша команда движется в направлении развития Грузии наиболее правильным и быстрым путем. Так что здесь создается лучшее будущее для Грузии», — сказал Ника Мелия.



К партии присоединились:



Барбара Джамель Сулашвили - магистр политологии

Резо Чомахидзе, магистр экономики

Анна Гоголадзе - магистр государственного управления

Софо Джапаридзе - лектор, сфера здравоохранения

Нонна Мамулашвили - доктор дипломатии и международных отношений

Звиад Квливидзе - магистр европейского бизнес-администрирования и бизнес права

Георгий Таргамадзе - магистр бизнес администрирования

Манучар Ахалая - магистр права

Георгий Чаладзе - юрист, медиатор

Ника Оболадзе - юрист

Бачо Долидзе - магистр стратегического маркетинга

Георгий Хведелиани - магистр политической экономики, докторант философии.



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