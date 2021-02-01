

Грузия открылась для регулярного авиасообщения

01.02.2021 11:44





С 1 февраля возобновятся регулярные полеты во всех направлениях. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава по завершении заседания межведомственного координационного совета.



По ее словам, полеты будут осуществляться с соблюдением всех правил медицинского протокола.



«Мы посчитали возможным с 1 февраля отменить ограничения на регулярные полеты. То есть разрешить регулярные полеты. Это означает то, что все авиакомпании, которые действовали в Грузии до сегодняшнего дня, или даже новые авиакомпании, выражающие желание войти в Грузию, смогут планировать регулярные рейсы и совершать их с определенной частотой. Разумеется, это будет происходить с соблюдением всех правил медицинского протокола. Многие авиакомпании это уже делают в мире. Исходя из этого, нам видится так, что это не будет нести в себе какую-то дополнительную угрозу», - заявила Турнава.



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